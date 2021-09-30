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النائب العام يأمر بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:11 م
النائب العام يأمر بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية النائب العام المستشار حمادة الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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فى إطار حرص «النيابة العامة» على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ أصدر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم 30 سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.
 
هذا، وتضمن القرار إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

النائب العام

انشاء نيابة

نيابة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية

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