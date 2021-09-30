المغرب: تطعيم حوالي 22.5 مليون شخص بلقاح ضد "كورونا" حتى الآن

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بلغ 22 مليونًا و463 ألفًا و549 شخصًا حتى الآن.

وأفاد بيان الصحة بأنه خلال الـ(24) ساعة الماضية تلقى 153 ألفًا و910 أشخاص الجرعة الأولى من اللقاح، و133 ألفًا و709 أشخاص الجرعة الثانية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس التاجي بلغ 18 مليونًا و923 ألفًا و931 شخصًا.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.