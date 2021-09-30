"الكهرباء" تفتتح مركز تحكم آلى جديد تابع لشركة شمال القاهرة اليوم

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مركز تحكم آلى جديد تابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ظهر اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم الافتتاح من داخل مقر المركز الجديد بالتجمع الخامس بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة.

ويعد هذا المركز ضمن اتفاقية لتنفيذ 4 مراكز تحكم بتكلفة تصل إلى حوالى 4.6 مليار جنيه، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ولرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكيةGrid Ecostruxure الذى يضمن تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بطريقة فعالة، وذلك عن طريق إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم كمرحلة أولى، وقد تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى فى نطاق المحافظات التى تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتضم هذه المرحلة مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومركزى تحكم الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.