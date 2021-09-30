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الأرصاد تكشف عن متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الاثنين المقبل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:00 ص
الأرصاد تكشف عن متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الاثنين المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 إلى الاثنين المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى: 

 

- القاهرة والوجه البحرى: 
 
العظمى ليلا 80 - 85
 
الصغرى نهارا 30 - 35%
 
- السواحل الشمالية: 
 
العظمى ليلا 85 - 90%
 
الصغرى نهارا 40 - 45%
 
- جنوب سيناء: 
 
العظمى ليلا 55 - 60%
 
الصغرى نهارا 30 - 35%
 
- شمال الصعيد: 
 
العظمى ليلا 35 - 45%
 
الصغرى نهارا 20 - 25%
 
- جنوب الصعيد: 
 
العظمى ليلا 25 - 30%
 
الصغرى نهارا 10 - 15%

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