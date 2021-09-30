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استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال فى جنين

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:25 ص
استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال فى جنين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، فى جنوب غرب محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية، إن الشهيد هو علاء ناصر محمد زيود (22 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكر شهود عيان أن جنودًا من وحدة المستعربين أطلقوا النار على الشاب زيود من مسافة الصفر بعد محاصرة منزل، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفى وقت سابق، استشهدت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس عند باب "السلسلة" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال هاجموا السيدة بالرصاص الحي بكثافة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأضافت المصادر، أن حالة من التوتر تسود محيط مسرح القتل وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الثلاثاء، 3 فلسطينيين من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب، خلال تواجدهم في محيط باب العامود ودققت في هوياتهم، قبل أن تعتقل 3 منهم.
 
يذكر أن، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، عزام الخطيب، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّل المسجد الأقصى لثكنة عسكرية كاملة، مشيرا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الوضع داخل المسجد سيء جدًا والاقتحامات بالجملة وهناك استباحة كاملة للأقصى.

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الاحتلال

محافظه جنين

الضفه الغربيه

فلسطين

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