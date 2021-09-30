أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 30-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.35 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.70 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية فى مصر اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.40 جنيه للبيع.



وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.35 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.05 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.95 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.70 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.43 ريال سعودي.