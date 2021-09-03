كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون تعلن إجراءات احترازية جديدة بشأن كورونا

كتب _ محمد الأحمدى

أعلن ألسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، تتمثل فى تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

وأوضح الأسقف العام فى بيان له، أن التعليق من الفترة 3 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وحتى لا يسهم استمرار الفعاليات فى زيادة أعداد الإصابات فى محيط كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

وفى سياق متصل، أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المطرانية في بيانٍ لها، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة 50 % من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط في صلوات الإكليلوالجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.

كما نصت القرارات على إلغاء قاعات وسرادقات العزاء وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات التي تقام خارج كنائس الإيبارشية، مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس.

وأعلنت المطرانية في بيانها، عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.