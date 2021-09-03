الباييس: غرق سائحين ألمانيين فى إسبانيا بسبب الفيضانات والعواصف

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن ظاهرة دانا التى تسببت فى العواصف والفيضانات والسيول، إلى غرق سائحين ألمانيين يبلغان من العمر 23 و25 عاما فى بحر مايوركا، عندما كانا يسبحان وسط موجة قوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العواصف والفيضانات تسببت فى تدمير السيارات وإلحاق الضرر فى الطرق العامة والمنازل، كما تسببت فى انزلاق السيارات فى البحر.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصفة سيطرت على فيناروز، وسقط الكثير من الماء حتى فاض وادى الترياتور، وسجل رقم تاريخى فى إسبانيا 159 لترًا للمتر المربع فى الساعة، وأدى ذلك إلى محاصرة ما يصل إلى 25 شخصا في السيارات والمنازل، ورغم استمرار عمليات الإنقاذ براً وجواً، إلا أن السيارات كان ينتهى بها المطاف فى البحر، كما أن العواصف أدت إلى انهيار المنازل .

ما تسببت ظاهرة دانا في وقوع 41 ألف ضربة صاعقة وأمطار غزيرة جدًا فى الساعات الأخيرة في مناطق واسعة من شبه الجزيرة ، خاصة في الوسط والداخلية الشرقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيميت).

فى كثير من النقاط كانت شدة هطول الأمطار غزيرة، حيث سلطت الضوء على 95 لترًا لكل متر مربع تم جمعها في مرصد داروكا (سلسلة جبال أيبيريا فى سرقسطة)، 43 منها في ساعة واحدة فقط، مما يجعل 1 سبتمبر أكثر الأيام ممطرة في هذا القرن، مع الأخذ في الاعتبار أن المدينة لديها سلسلة من أكثر من قرن من التاريخ.