وصول جثمان الأنبا هدرا لكنيسة أسوان وسط حشود من المودعين.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل الآلاف من الأقباط والمسلمين بأسوان، مساء الثلاثاء، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، فور وصوله مطار أسوان الدولى قادما من القاهرة بعد أداء صلوات التجنيز عليه بالكتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس.

وقدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لحظة وصول جثمان الأنبا هدرا لكنيسة الأرثوذكس رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، وسط حشود الآلاف من المودعين والمحبين.

ووصل مطار أسوان الدولى جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية أمس بالقاهرة، بعد أن تم أداء صلوات ومراسم التجنيز عليه بالكتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى.

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس أنه بالنسبة لعزاء المسئولين والرسمين والأحباء المسلمين ستتم صلاة الجنازة والاستقبالات يوم الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية، أقامت صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ظهر اليوم الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثانى وعدد من أحبار الكنيسة، ونقل بعدها الجثمان بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفى الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وكوم امبو وادفو ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع مع المرض، بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة، وهو من مواليد طنطا سنة ١٩٤٠ وتخرج من كلية الزراعة بالإسكندرية سنة ١٩٦٣ وهناك كان يخدم في مدارس الأحد في كنيسة العذراء سموحة، وترهب بالسريان سنة ١٩٧١ بأسم الراهب جاورجيوس السرياني وكان أمينا للمكتبة، وألحقه البابا شنودة الثالث قبيل أسقفيته في السكرتارية الخاصة به وإن كان يرغب في التوحد في الدير، وتولى أسقف علي إيبارشية أسوان في يونيو ١٩٧٥ بيد البابا شنودة الثالث، وترقى مطرانا سنة ٢٠٠٦، وعمر دير الأنبا هدرا ودير الأنبا باخوميوس، وأنشأ العديد من الكنائس وقاد نهضة روحية وتعليمية في أسوان منذ تجليسه.