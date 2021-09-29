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مدير مركز تطوير المناهج بـ"التعليم": نسعى لفصل عملية التعلم عن الامتحانات

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:17 م
مدير مركز تطوير المناهج بـ"التعليم": نسعى لفصل عملية التعلم عن الامتحانات وزارة التربية والتعليم
أيمن رمضان

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قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن النظام الجديد في مناهج الصف الرابع الابتدائى، يأتي في إطار خطة تطوير التعليم، وأن يستمتع التلاميذ بتجربة التعليم في المرحلة الابتدائية ولا نرهقهم بالامتحانات، وتابعت: "هدفنا فصل عملية التعلم عن مسألة الامتحانات والدرجات".
 
وأضافت نوال شلبى، خلال حوارها ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى لا تمثل أى عبء على التلاميذ كما يتصور البعض، مشددة على أن المناهج تركز فى الأساس على التعلم الحقيقى القائم على المعرفة وليس تعلم من أجل الحصول على درجة.
 
وأكدت "نوال شلبى"، أن كتب الصف الرابع الابتدائى تنمى المهارات المهنية لدى الطلاب، لافتة إلى أنه تم البدء فى تدريب المدرسين على المناهج الجديدة، وتابعت:" لدينا 3 أدوات لتقييم الطلاب في الصف الرابع الابتدائى.. تقييم مستمر للطلاب والمناهج وهناك تطور في أسلوب تفكير الطلاب".
 
 

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