محافظ بورسعيد: إزالة 23 حالة تعدى على مصرف بحر البقر

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لـ23 حالة تعدى على مصرف بحر البقر فى منطقة القوايطة ومنطقة الحدايدة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم شن حملة مكبرة بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال 6 أشهر، وذلك لمنع إهدار الموارد المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والأراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.