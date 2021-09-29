محافظ الجيزة يوجه برفع مخلفات أعمال التطوير بطريقى المريوطية واللبينى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف الطريق البطئ بالمريوطية للتأكد من الالتزام بكافه المعايير المحددة، حيث وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة ورئيس حى الهرم برفع أى نواتج للأعمال مع إقامة سور بجوار أحد المنشآت لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه.



كما وجه المحافظ بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

كان محافظ الجيزة أجرى منذ قليل عدد من شوارع حى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال الرصف والتطوير وإزالة التعديات بالشوارع، حيث حرص المحافظ على تفقد شارع كفر طهرمس والذى شهد أعمال إزاله للتعديات والاشغالات للمحال التجارية مع متابعه مجهودات رقع المخلفات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.











