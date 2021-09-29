محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز سبل التعاون مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السيد/ هونج جن ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين علي كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكداً على عمق وقوة العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن هناك استثمارات كبير بين البلدين حيث تم توقيع أكثر من 40 إتفاقية تعاون منذ 1979.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات كما أنها مركز تسويقي رائع للمنتجات الكوريا ، مرحبا بزيادة التواصل مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والكورية من خلال زيادة التبادل التجاري الإقتصادي الاستثمارى، لافتاً إلى أن تفوق الشركات الكورية في مجال الإلكترونيات يفتح المجال للكثير من التعاول المتبادل بين الإسكندرية و كوريا الجنوبية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تعد الزيارة الثالثة له لمدينة الإسكندرية منذ توليه المنصب في يوليو الماضي، مؤكدا على أهمية تفعيل الاتفاقية المبرمة سنة 2000 بين الإسكندرية ومدينة انتشون لتعميق العلاقات بين كوريا و الإسكندرية. كما رحب بزيادة الاستثمار والاقتصادي بين الجانبين.