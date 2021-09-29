محافظ أسوان: تشكيل لجنة للتفيش المالى والإدارى على دور رعاية البنين والبنات

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على توفير الحماية والحقوق الكاملة للأطفال ضد العديد من الظواهر السلبية مثل العنف الأسرى وختان الإناث وبلا مآوى، وذلك خلال لقاءه بالدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، بحضور مديرى الصحة واللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة وأيضاً مسئولى مكتب الأمومة والطفولة بالمحافظة ومديرية الصحة.

وقرر محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وبعضوية متخصصين للتفتيش المالى والإدارى والفنى على دور رعاية البنين والبنات لإعداد تقرير خلال أسبوعين عن الإجراءات التى تمت لتقديم أوجه الرعاية والحماية الكاملة للأطفال والنشء المقيمين بهذه المؤسسات وخاصة فى ظل الدعم المالى والعينى اللامحدود الذى قدمته المحافظة خلال الفترة الأخيرة لهذه الدور ، وهو الذى يستلزم التأكد من وصول الدعم لصالح هؤلاء الأطفال بشكل كامل ، بالإضافة إلى قيام مديرية الصحة بالكشف الطبى عليهم مع توفير الوجبات الصحية لهم.

وأكد على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لضمان نجاح فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والمساهمة فى دعم الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال وتمكينهم، بجانب القضاء على ظواهر التسول وعدم وجود مآوى لهم ، بالإضافة إلى مواجهة العنف ضد الأطفال وختان الإناث بالتنسيق بين اللجنة الفرعية لحماية الأطفال واللجنة المركزية بالقاهرة.

ووافق اللواء أشرف عطية على إستضافة أسوان للمعرض الفنى لذوى الهمم على مستوى محافظات جنوب الصعيد والذى سيتم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة، مشيداً بجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة ودوره فى التصدى لكافة المشكلات والقضايا التى يواجهها الأطفال بجميع فئاتهم من أجل تحسين حياتهم وتوفير بيئة أمنة صحياً وتعليماً وإجتماعياً تساهم فى تنمية مهاراتهم وتنشئتهم نشأة سليمة.

ومن جانبها إستعرضت الدكتوره سحر السنباطى موجز لأبرز أنشطة المجلس المختلفة ومنها آليات حماية الطفل والممثلة فى لجان حماية الطفولة العامة والفرعية الموزعة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى خط نجدة الطفل (16000) ، مؤكدة بأن هذه اللجان والخط الساخن يمثلوا الآلية الحمائية المجتمعية لرصد كافة المشكلات والشكاوى والقضايا الخاصة بالطفولة والأمومة بمختلف المحافظات ، والعمل على متابعة مختلف التدخلات والإجراءات اللازمة لإدارتها والتعامل معها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضحت سحر السنباطى بأن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" يتم تنظيمها بقريتى أبو الريش وغرب سهيل بالتعاون مع عدد من الوزارات منها الثقافة والشباب والرياضة والصحة، والتربية والتعليم ، لافته بأن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتغيير الوعى المجتمعى تجاه حقوق الطفل والممارسات الضارة التى تسلبه هذه الحقوق، وخاصة فى القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد وذلك من خلال تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية والرياضية والفنية والترفيهية والتى تستمر على مدار أسبوع .