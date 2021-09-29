صعود الأسهم السعودية والبحرين بجلسة الأربعاء.. وهبوط الإمارات والكويت

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11383.65 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.08% رابحًا 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.22 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.14% خاسرًا 4.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2826.53 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.33% خاسرًا 25.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7730.626 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11383.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 23909.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.3 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وصعد 11 بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.5%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاعي إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عسير" بنسبة 9.96%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 4.29%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 3.26%، وتراجع 86 سهمًا على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 3.08%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 2.82%، ثم سهم "الدريس" بنسبة 2.57%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 492.5 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحًا 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 924.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 36.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وصعدت أسهم مجموعة البركة المصرفية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، 0.29%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 3.53% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.33%، 0.11%، على التوالي.



بورصة الكويت فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6872.87 نقطة، فيما زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7504.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 10.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5626.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسرًا 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5894.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 296.2 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12354 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.06%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.03%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.



بورصة دبي وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% خاسرًا 4.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2826.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.5 مليون سهم محققة ما قيمته 109.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2368 صفقة لعدد 34 سهمًا، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.35%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، ثم قطاعي السلع والعقارات بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.75%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.15%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.25%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 25.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.24%.



بورصة أبو ظبي وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسرًا 25.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7730.626 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم عند مستوى 1.342 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 153.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5549 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.06%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4.04%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 2.27%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.79%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 3.64%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 316.2 مليون درهم.