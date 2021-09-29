اليوم السابع
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زيادة رأس مال مصر حلوان للغزل والنسيج لـ 2 مليار جنيه

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:58 ص
زيادة رأس مال مصر حلوان للغزل والنسيج لـ 2 مليار جنيه احمد مصطفى رئيس القابضة للغزل
‫كتب عبد الحليم سالم

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قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج،  دمج شركات، مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج، و المصرية لغزل ونسج الصوف والقطن، ‬والنصر للغزل والنسيج والتريكو شوربجى، فى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج .
 
وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية " الجريدة الرسمية" اليوم.
 
كما وافقت الجمعية العامة، برئاسة الدكتور احمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، زيادة رأس المال المصرح به إلى 2 مليار جنيه، على أن يصبح رأس مال الشركة بعد الدمج مبلغ 1.4 مليار جنيه موزع على نحو 1.4 مليار سهم قيمة كل سهم الأسمدة جنيه واحد، مع تعديل النظام الأساسى للشركة .
 
 

مصر حلوان للغزل والنسيج

القابضة للقطن

قطاع الاعمال العام

الجريدة الرسمية

دمج شركات الغزل والنسيج

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