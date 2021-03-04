زيادة رأس مال شركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلى 613.8 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العامة لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، زيادة رأس مال شركة مصر حلوان المصدر والمدفوع 119.5 مليون جنيه .

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم، فإن رأس المال بعد الزيادة أصبح 613.828 مليون جنيه موزعة على 122.765 مليون سهم بقيمة أسمية خمسة جنيهات للسهم، على أن تمول الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة، حيث تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 700 مليون جنيه، وراس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 613.8 مليون جنيه، موزعة على 122.7 مليون سهم بقيمة 5 جنيهات للسهم، على أن يتم اعتماد ذلك بتاريخ 30 يونيو 2020.