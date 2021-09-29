رئيس مياه القناة: الانتهاء من توصيل جميع الشبكات للمراكز الطبية بالتأمين الصحى الشامل

الإسماعيلية _ صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن إنهاء جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز الطبية والوحدات طب الأسرة، والتي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة علي أعلي مستوى للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال توصيل شبكات خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لمستشفى حميات التل الكبير، ومركز طبي التل الكبير الرئيسي، ومركز طبي قرية الظاهرية، ومركز طبي منطقة العهدة، ومركز طبي السلام.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأشار اللواء عصمت، إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.