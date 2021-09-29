حملة مكبرة بكورنيش النيل لإزالة إشغالات ومصادرة مضبوطات بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعديد من المناطق داخل نطاق المدينة ومنها كورنيش النيل الجديد بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى وسط مشاركة لمعدات الوحدة المحلية ونائب رئيس المدينة لشئون القرى محمود بهاء ، وأحمد عبد الراضى رئيس قرية أبو الريش.

أسفرت جهود الحملة عن رفع 15 كافتيريا عشوائية ، ومصادرة العديد من المضبوطات، بجانب إزالة الوصلات الكهربائية العشوائية ، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها بإجمالى 223 معدة لمخازن الوحدة المحلية ، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين .

وتواصل محافظة أسوان، الجهود التى تبذلها الأجهزة المختصة بالمحليات ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن إزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالشوارع والأسواق ، بالتوازى مع الجهود المبذولة لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.





حملة إزالة تعديات وضبط مخالفات في أسوان



حملة إزالة تعديات وضبط مخالفات في أسوان