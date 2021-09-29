حملات نظافة ورفع الإشغالات للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق وإدارة الإشغالات بشن حملة لرفع كافة الإشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف لتحقيق السيولة المرورية بمختلف لشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس، وأسفرت الحملة عن رفع 92 إشغال مخالف وضبط 48 إشغال آخر.

كما تم تحرير 10 محاضر إشغال، كما تم إزاله 11حالة إشغال طريق بشارع بنزايون تمهيداً لبدء أعمال تطوير المنطقة ببلاط الإنترلوك، كما قامت رئاسة المركز وإدارة تحسين البيئة برفع تراكمات القمامه من عدد من المناطق داخل المدينة شملت حى المنشيه و من ميدان الحصان وحتى قرية عرب البياضين وتم تشجير المنطقة أمام مركز التدريب الزراعى.

كما قامت رئاسة المركز بإزالة بروز مخالف لمحل بعرض 60سم فى طول12متر يشكل تعدى على الطريق العام وتمت الإزالة كليا.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بمتابعه أعمال رفع تراكمات القمامة و السفوحه والمخلفات من على جانبى الطريق العام وتمهيده ومداخل ومخارج المدينه وأمام مستشفى القرين المركزي، كما خرجت معدات الحملة الميكانيكية وعمال النظافة إلى المناطق والأحياء داخل المدينة وتم رفع القمامة وتفريغ الصناديق من الأماكن المخصصة لها وتم رفع حوالى 38 طن قمامة تقريبا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإنارة العامة برئاسة المركز بعمل صيانة بناحية مفارق بنزينه السعدى التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية وصيانة كشافات كوبرى سليم التابعة للوحدة المحلية بالناصرية وتم عمل الصيانه اللازمة للأعمده المتواجدة على الطريق لتحسين الرؤية البصرية أمام حركة المواطنين والسيارات.

كما قامت رئاسة المركز بحملة لرفع كافة الإشغالات من الشارع الرئيسى والشوارع الفرعية لفرض القانون على الجميع دون إستثناء وفتح الشوارع للمارة والسيارات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومدير إدارة تحسين البيئة بمتابعة والإشراف على أعمال النظافة ورفع الأتربة والسفوحة فى شوارع المدينة عن طريق معدات ولوادر رئاسة المركز و مكنسه رفع الأتربه والسفوحه بشارع د. شريف عمر وطريق موقف المدينه الرئيسى حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير قسم الإنارة بتركيب كشافات الإنارة بطريق ابوكبير/ الزقازيق والأعمدة الجديدة وبوابة مدخل ابوكبير.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال التطهير والنظافة العامة ورفع التراكمات بالمدينة وديرب البلد واشتملت الأعمال على المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة شارع النصر بامتداد و شارع ميت غمر بامتداده وشارع العبور بامتداد و ميدان الحصان حتى ميدان الشهداء للإرتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

ويواصل الجهاز التنفيذى لرئاسة مجلس مدينة القنايات حملاته الموسعه لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع 44 حاله إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامه مع استمرار عمل لجان تقنين الأوضاع كما تم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفه نظرا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطريق العام.

وعلى صعيد أخر تم رفع تجمعات القمامه وكنس الشوارع وتزيين ورفع كفاءة أعمده الإناره بالعزب والتوابع وبشوارع المدينة ، كما قامت رئاسة المدينة بمتابعة أعمال النظافة ورفع التجمعات والسفوحه وكنس الشوارع فضلا عن استمرار أعمال تزيين ورفع كفاءة اعمده الاناره وتشجير الحدائق وتقليم الأشجار ودهان البلدورات وغسيل الأرصفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع 78 حالة اشغال أخر وتحرير 7محاضر اشغال مخالف خلال الحملات اليومية الليلية لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لضبط المخالفين.



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