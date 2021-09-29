تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 77.80 دولار و74.02 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 77.80دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.02دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، تراجعت بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بشكل غير متوقع .

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.