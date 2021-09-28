ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 80.65 دولار والخام الأمريكى بـ76.61دولار

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 80.65 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.61 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفعت لليوم السادس على التوإلى فى ظل المخاوف من قلة المعروض وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعى المسال.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوإلى بختام جلسات التدأول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2018.

كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوإلى بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.