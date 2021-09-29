اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:23 ص
أكرم القصاص
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اندلاع حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية.. والإطفاء تسيطر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:42 ص
اندلاع حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية.. والإطفاء تسيطر جانب من الحريق
الإسكندرية: أسماء على بدر

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شهدت منطقة جليم بالإسكندرية، حريق هائل صباح اليوم فى مطعم شهير على الكورنيش مباشرة، انتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ.
 
كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المطاعم الشهيرة، تم إبلاغ الحماية المدنية التى دفعت بـ12 سيارة إطفاء مجهزة بمعداتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه منعا لانتشاره .
 
سيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفه اسباب الحريق وندب الاندله الجنائية.
 
حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية (2)
حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية

حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية (3)
حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية

حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية (1)
حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية
 
 
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