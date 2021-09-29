اندلاع حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية.. والإطفاء تسيطر

الإسكندرية: أسماء على بدر

شهدت منطقة جليم بالإسكندرية، حريق هائل صباح اليوم فى مطعم شهير على الكورنيش مباشرة، انتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المطاعم الشهيرة، تم إبلاغ الحماية المدنية التى دفعت بـ12 سيارة إطفاء مجهزة بمعداتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه منعا لانتشاره .

سيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفه اسباب الحريق وندب الاندله الجنائية.



حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية



حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية



حريق هائل فى مطعم شهير بمنطقة جليم بالإسكندرية