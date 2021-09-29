المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بنك كريدي أجريكول مصر، القلعة للاستشارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ابن سينا فارما، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات للمتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2291 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4046 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3653 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4532 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، 10.6 مليون سهم، 2700 سهم، 5 آلاف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 9400 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 8.2 مليون سهم، 1500 سهم، 233.6 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 49 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية 1652 سهم، 200 ألف سهم، 268.2 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وحققت الشركة خسائر بلغت 23 مليون جنيه مقارنة مع 188.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 88%.