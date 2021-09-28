تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يهبط أدنى من 700مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12761 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة.