ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12775 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4091 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3653 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، 10.6 مليون سهم، 2700 سهم، 5 آلاف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 9400 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 8.2 مليون سهم، 1500 سهم، 233.6 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 49 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية 1652 سهم، 200 ألف سهم، 268.2 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وحققت الشركة خسائر بلغت 23 مليون جنيه مقارنة مع 188.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 88%.