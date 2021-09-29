الكهرباء: حملات مكثفة لضبط سارقى التيار واسترداد أموال الدولة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع نتائج حملات ضبط المخالفين من سارقي التيار الكهربائي، وذلك للحفاظ على حق المواطن والدولة معا، مؤكدا أن هناك حملات مكثفة لضبط المخالفين واسترداد أموال الدولة.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجوده عالية، ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء.

وتابع حمزة أن هناك حاليا 11 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوايا، وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.