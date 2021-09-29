الصحة تعلن انطلاق حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مؤكدًا استمرار الحملة لمدة شهر بدلاً من 10 أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز عدد من مراكز شباب بالمحافظة التي انطلقت بهما الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.