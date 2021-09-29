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السكة الحديد تستقبل اليوم دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستقبل اليوم دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة القطارات الروسية - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة اليوم الأربعاء، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
 
ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية  478 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، بالإضافة إلى 4 عربات درجة ثالثة مكيفة وصلت من روسيا منذ أيام سيجرى استكمال تكييفهم فى 6 أكتوبر.
 
صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .
 
وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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