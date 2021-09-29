قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولى، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعما لموريتانيا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو وقع مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس كريستينا سانتوس على اتفاقية دعم للموازنة مقدمة من طرف الرابطة الدولية.
وأوضح البيان أن هذا التمويل يأتي في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشرى.
وبحسب الحكومة الموريتانية بلغت محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي تسعمائة مليون دولار، وتغطي قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.
يذكرأن، اعتقلت السلطات الموريتانية 123 شخصا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد، وفق موقع "صحراء ميديا" عن مصدر مطلع.
وزار قائد الدرك الوطني الموريتاني عبد الله ولد أحمد عيشة فجر الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة.
ويوم الأربعاء احتج العديد من سكان اركيز على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة.
وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة