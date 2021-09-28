19.3 قنطار للفدان أعلى إنتاجية فى العالم للقطن قصير التيلة شرق العوينات ‬

كتب عبد الحليم سالم

حققت زراعات القطن قصير التيلة شرق العوينات، أعلى إنتاجية فى العالم للفدان، فى بعض مناطق التجربة، المنزرعة على مساحة نحو 250 فدان، حيث بلغت إنتاجية الفدان في بعض المناطق نحو 19.3 قنطار، وهى أعلى إنتاجية للقطن القصير، يتم تحقيقها فى العالم، وتزيد ما بين 5 إلى 7 قناطير عن دول العالم.

وكشفت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" إن التجربة شرق العوينات، والتى تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تضم صنفين من الأقطان القصيرة المستوردة من الخارج، أغلبها حقق إنتاجية ما بين 15.5 قنطار ل16.5 قنطار للفدان، من خلال الجنى اليدوى، وهى ايضا تفوق الانتاجية لنفس البذور خارج مصر، حيث تحقق ما بين 12 إلى 14 قنطار للفدان، لافتة إلى إنه يتم حاليا حصاد بقية المساحة آليًا من خلال الماكينات .

وأضافت المصادر، إنه سيتم تقييم إنتاجية بقية المساحة، بعد الانتهاء من الجنى الآلى، والذى يتسبب فى نسبة فاقد من المحصول، كما هو متعارف عليه فى العالم.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الانجاز التاريخى، والذي تم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطين الأقطان القصيرة فى مصر بجانب الاقطان الطويلة ، لتوفير العملة الصعبة نتيجة استيرادها من الخارج.