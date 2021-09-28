هنا الراحة والهدوء.. شواطئ جزيرة الجفتون تستقبل آلاف السياح يوميا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

"شواطئ الأورانج" من أشهر شواطئ جزيرة الجفتون، وتستقبل الآلاف من السائحين والمصريين يوميا، وتعد أفضل الرحلات البحرية بالغردقة.

وتعد جزيرة الجفتون هى الجزيرة الوحيدة بمحافظة البحر الأحمر من بين 39 جزيرة بحرية المصرح بإقامة أنشطة سياحية على ظهرها ومنشآت سياحية خفيفة مثل الشمسيات ومطاعم خشبية ومقاعد فى البحر، من أشهر شواطئ الجفتون التى تمتلك اكثر من مكان للشواطئ وهى شواطئ الأورانج.

وتبحر فى الساعات الأولى من الصباح اللنشات السياحية المختلفة من المراسى والمارين المختلفة بالغردقة فى اتجاه جزيرة الجفتون حيث تتوجه لنشات الركوبة باحر والتى تقوم بالتوقف مرتين أثناء الإبحار لعمل السنوركلنج الأولى فى منطقة أبو منقار والأخرى بالقرب من الجزيرة، وغيرها من اللنشات الأخرى الخاصة التى تقصد الجزيرة.

من جانبه قال احمد غلاب الباحث البيئى بمحميات البحر الأحمر أن جزيرة الجفتون من أهم الرحلات البحرية والتنزه فى الغردقة وهى المقصد الاول للمتنزهات لكل المصيفين فى المدينة السياحية وهى تقع على بعد 11 كيلو متر تقريبا شرق شواطئ مدينة الغردقة، وهى أشهر جزر البحر الأحمر، وأهمها من حيث النشاط السياحى، والبيئى، حيث أنها الجزيرة الوحيدة من بين 39 جزيرة المصرح بالقيام بأنشطة بحرية على ظهرها.

ويبلغ سعر الرحلة لشاطئ أورانج باى ما بين 300 إلى 1000 جنيه للفرد تعد أفضل الرحلات البحرية بالغردقة، يتم حجزها من مكتب حجز الرحلات داخل فندق الإقامة أو من مكاتب الرحلات المنتشرة بشوارع الغردقة، فى أغلب الأحيان يكون برنامجها انطلاق صباحا من المراسى المختلفة ثم عمل وقفتين سنوركلنج بالقرب من الجزيرة على مناطق الشعاب وقضاء قرابة ساعتين على الجزيرة لممارسة السباحة فى الشراطئ الرملية وتناول وجبة الغداء.



احد-الاطفال-علي-شواطئ-الاورانج



اعداد-السياح



اعداد-كبيرة-من-السياح



الدلافين-علي-شواطئ-الدلافين



السياح-اثناء-الوصول-للجفتون



السياح-الاجانب-ك-قبل-الابحار-للجفتون



السياح-الاجانب-والمصريين-يستمتعون-علي-حزيرة-الجفتون



السياح-في-مارينا-الغردقة-قبل-الانطلاق-للجزيرة



السياح-يصلون-الجفتون_1



الطريق-من-الجزيرة-للنشات-السياحية



العاب-مائية-علي-شواطئ-الجفتون



العشاق-الاجانب-علي-الجفتون



الماء-والجبل-علي-حزيرة-الجفتون_1



توافد-الاجانب-علي-شواطئ-الجفتون



توافد-السياح-علي-شواطئ-الاورانج-بالجفتون



جزيرة-الجفتون



رمال-بيضاء-ومياه-فيروزية



سياح-علي-الجزيرة



سياح-من-جنسيات-مختلفة-علي-الجفتون



شمسيات-جزيرة-الجفتون



شواطئ-اورانج-علي-جزيرة-الجفتون



طريق-خشبي-للوصول-بين-الحزيرة-واللنشات



مقاعد-خشبية-داخل-المياه-بشواطئ-اورانج



مئات-السياح-المصريين-والاجانب-علي-الحفتون



مئات-السياح-علي-شواطئ-اورانج



مياه-فيروزية-بشواطئ-اورانج