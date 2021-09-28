هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها مواد البناء بنسبة 2.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.88%، يليه قطاع المسنوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.55%، ثم قطاعي السياحة والترفيه والعقارات بنسبة 1.28%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.49%.

كما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.08%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.81%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.62%، وصعد قطاعي خدمات النقل والشحن والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.37%، 0.11%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.20%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 89.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 339.4 ألف جنيه، 8 ملايين جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12761 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1102 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.