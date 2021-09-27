هبوط قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "الشحن" بنسبة 4.4%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.36%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.31%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.73%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.61%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%.

كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.35%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.16%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.41%، وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.28%، 0.25%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود 3 جلسات متتالية، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.098 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 484.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.53%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.1 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، 48.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 85.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10496 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 12819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 2723 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4265 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1102 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 124 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.