مياه الشرقية تطلق حملات توعوية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف فى المياه والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذى يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفى هذا الإطار، أشار المهندس عبد الشافى عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام فرق التوعية بأفرع الشركة بمراكز ديرب نجم والزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق بتنفيذ حملات توعوية ميدانيه للمواطنين والشباب بقريتى صفط زريق والقطايع بديرب نجم ، ومركزى شباب الجديدة بمنيا القمح وههيا الرى بههيا وعدد من شوارع مدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق ، وذلك لتوعيتهم بخطورة اهدار المياه وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ، والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن (125– ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقى الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الحفاظ على المياه واجب وطنى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف فى المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودى المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلى للمشترك.



توعية الأطفال



حملات توعية