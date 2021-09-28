مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28/9/2021 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 4:19 صوقت الشروق 5:45 صموعد آذان الظهر 11:46 صموعد آذان العصر 11: 3موعد آذان المغرب 5:46 مموعد آذان العشاء 7:03مواعيد الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:23 صوقت الشروق 5:50 صموعد آذان الظهر 11:50موعد آذان العصر 3:16موعد آذان المغرب 5:50 مموعد آذان العشاء 7:08 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:15وقت الشروق 5:41 مموعد آذان الظهر 11:41 مموعد آذان العصر 3:07 مموعد آذان المغرب 5:42 مموعد آذان العشاء 6:59 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:08 صوقت صلاة الشروق 5:32 صوقت صلاة الظهر 11:33موعد صلاة العصر 2:59 موقت صلاة المغرب 5:35 موقت صلاة العشاء 6:49 م.مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:16وقت صلاة الشروق 5:38 صوقت صلاة الظهر 11:40 صموعد آذان العصر 3:05موعد آذان المغرب 5:41 مموعد آذان العشاء 6:54ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :مكةموعد صلاة الفجر 4:50 صتوقيت صلاة الظهر 12:11 مموعد صلاة العصر 3:36 مموعد صلاة المغرب 6:15 مميعاد صلاة العشاء 7:24 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 4:49 صتوقيت صلاة الظهر 12:12 مموعد صلاة العصر 3:37 مموعد صلاة المغرب 6:16 متوقيت صلاة العشاء 7:26 مالرياضموعد صلاة الفجر 4:21 صتوقيت صلاة الظهر 11:44 صموعد صلاة العصر 3:09 مميعاد صلاة المغرب 5:48 مموعد صلاة العشاء 6:58 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 4:04توقيت صلاة الظهر 11:31 مميعاد صلاة العصر 2:56 مموعد صلاة المغرب 5:33موعد صلاة العشاء 6:47 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 4:50 صتوقيت صلاة الظهر 12:13 مموعد صلاة العصر 3:38 متوقيت صلاة المغرب 6:14 مموعد صلاة العشاء 7:27 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 4:48 صتوقيت صلاة الظهر 12:18 مموعد صلاة العصر 3:43 متوقيت صلاة المغرب 6:19 مموعد صلاة العشاء 7:38مواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 4:13 صموعد صلاة الظهر 11:39 صميعاد صلاة العصر 3:04 متوقيت صلاة المغرب 5:39 ممواقيت صلاة العشاء 6:55 م