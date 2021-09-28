محافظ كفر الشيخ: تخصيص 6.5 مليار جنيه لمركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، باجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة جامعة كفر الشيخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدCOVID-19 .

فى بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفر الشيخ لحضوره اجتماع المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً خالص الشكر والتقدير لمحافظ كفر الشيخ على الحضور ودعمه المستمر للجامعة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يسعدنى ويشرفنى التواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة، مناشداً الطلاب بضرورة تلقى اللقاح .

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم، ومراعاة توفير مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب فى القاعات، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة الواقية وسط إجراءات احترازية مشدده من تهوية وتعقيم.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال التى تشهدها المواقع الثلاثة، والعمارات السكنية التى ارتفعت غرب وشرق العاصمة وخاصة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، لدليل على أن الدولة جادة فى حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية أكثر من المطلوب، مشيراً إلى أن المحافظة لم تعلن عن تلك المشروعات إلا بعد استلام الهيئة الهندسية للمواقع، وخلال 3 أشهر فقط تم بناء عدد من العمارات السكنية، وتحولت المواقع الثلاثة لخلية نحل، ليتم البناء والتشييد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح أبناء المحافظة.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للقيادة السياسية على المبادرة الخلاقة "حياة كريمة لتطوير الريف المصري"، ولها مردود كبير على المواطنين وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلى قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم، لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه فى المبادرة، بتكلفة قدرها 6.5 مليار جنيه، ولو قسمت تكلفة المبادرة على عدد المراكز، لا تتعدى 3 مليارات جنيه للمركز، وبعد زيادة التكلفة، زادت المخصصات المالية المقررة لبعض المراكز المدرجة فى المبادرة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بدور مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين فى المستشفيات على الدور الذى يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الوطن يمر بظرف استثنائية، ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والعبور منها، مشيدا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والجامعة، على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم، مشيرا إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها فى خدمة المجتمع المحلى و أهالى المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنميه المحافظة.



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة



محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة