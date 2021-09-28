محافظ بنى سويف يوجه بتذليل العقبات بمشروع تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا مع أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من المحافظ (رقم 784 لسنة 2021 ) برئاسة السيد بلال حبش نائب المحافظ، وعضوية الجهات ذات الصلة،لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ لمشروع تبطين وتأهيل الترع ومحطات المعالجة ،حيث تختص اللجنة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات ، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات ورصد أية معوقات قد تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة.

حضر الاجتماع كل من:اللواء محمد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، والسيد بلال حبش نائب المحافظ،ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لوضع آليات وخطة العمل والبرنامج الميدانى المستهدف للمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ للمشروع القومى ، واستعراض تفاصيل كل المشروعات وبعض المعوقات التى تم رصدها والحلول المنفذة أو المقترحة.

وطالب محافظ بنى سويف بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة،وتذليل العقبات التى قد تواجه معدلات التنفيذ المطلوبة فى مشروع تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحى ،مشيرا إلى أن دور المسئول التنفيذى العمل على الوصول لحلول عاجلة لأى مشكلات أو عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات بالمرور الميدانى المكثف بجانب المشاركة فى تنفيذ الجدول الميدانى للجنة المختصة برئاسة نائب المحافظ "بلال حبش"،وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهوها فى التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والاستفادة من المبالغ المرصودة لتنفيذها.