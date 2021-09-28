محافظ القليوبية: إعفاء 2 من مديرى المدارس لتدنى مستوى النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعض المدارس بمدن " شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) - الخصوص - شبين القناطر - طوخ – قها" ، للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

وتفقد "الهجان"، خلال الجولة، ( مدرسة دمنهور شبرا للتعليم الاساسى ومدرسه شبرا الخيمه الاعداديه بحى غرب شبرا ) و(مدرسة قاسم أمين الرسمية للغات بحى شرق شبرا الخيمة) ،ومدرسة مجمع الخصوص تعليم أساسى ومدرسه الثانويه بنات بمدينه الخصوص) و(مدرسه شبين الرسمية للغات ومدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر ) و(مدرسة الشهيد اللواء ياسر عسر للتعليم الأساسى ومدرسة الشهيد جمال الأكشر الثانوية بنين بمدينة طوخ) و(مدرسة الشهيد هشام بيومى بمدينة قها).

وتفقد الهجان فصول وحجرات ودورات المياه المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء و إضاءة وتنظيف زجاج الفصول، وخلال الجولة تابع أعمال النظافة ودهان الأسوار، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وخلال الجولة أصدر المحافظ قرار بإعفاء مدير مدرسة النيل الإعدادية بحى شرق شبرا الخيمة ومدير مدرسة الخصوص الصناعية، بنين لتقاعسهما ولتدنى مستوى الأداء والنظافة فى المدرسة و التأخير فى الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وقد أصدر المحافظ تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بإحالة مسئولى المدرستين للتحقيق.

كما أصدر المحافظ توجيهاته أيضا بصرف مكافأة لمديرة مدرسة شبين القناطر الرسمية للغات لتميزها فى أداء عملها واهتمامها بنظافة المدرسة.

وأشار المحافظ، إلى التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وأكد على وكيل وزارة التربية والتعليم متابعة نسبة استلام وتوزيع الكتب الدراسية بكافة المراحل للإدارات التعليمية مع التنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من إجراءات الفحص الطبى الشامل للطلاب بالمراحل المختلفة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة هالة شندى مدير عام الأبنية التعليمية واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا وخالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر والعميد عبد التواب محمد رئيس مدينة الخصوص وعلى إمام نائب رئيس مدينة قها.