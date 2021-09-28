مبيعات المصريين تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10454 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2299 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12768 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4086 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3652 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 4336 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 14 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب 5432 سهم، 1679 سهم، 25 ألف سهم، 160 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم، لكلًا منهما، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 3 آلاف سهم.

وأعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 86.9 ألف سهم سهم بسعر 52.6563 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.66% إلى 5.17%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، بيع المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 20 ألف سهم بسعر 40 جنيه بقيمة إجمالية 800 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 15.19% إلى 14.85%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تقدمها بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل لمدة 3 جلسات أو لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأس مال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وقيد تعديل اسمها وقيد أسهم الشركتين المنقسمتين وكذلك مرفق الجدول الزمنى الخاص بالتقسيم.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، اسناد تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترع بمحافظة كفر الشيخ ( الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات لوسط الدلتا بكفر الشيخ ) وزارة الموارد المائية والري بقيمة 203 مليون جنيه.