لحظة وصول الأنبا هدرا مطران أسوان إلى الكاتدرائية بالعباسية.. صور

كتب: محمد الأحمدى

وصل منذ قليل، جثمان جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية لحضور القداس الإلهى وصلاة الجنازة بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى.



الجثمان فى الكاتدرائية بالعباسية

أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس عن تفاصيل جنازة الأنبا هدرا الذى توفى مساء أمس الإثنين، حيث أكدت أنه سيصلى عليه الجنازة فى الكاتدرائية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضحت أن الجسد سيصل إلى أسوان فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ويظل موجودا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان لحضورالتسبحة طوال الليل ثم صلاة القداس الإلهى صباح يوم الأربعاء من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا.

وأضافت أنه يلى ذلك صلاة الجناز على روحه الطاهر.



الجثمان



الجثمان فى الكاتدرائية



جانب من وصول الجثمان