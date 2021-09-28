سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 بالبنوك

كتبت : سماح حمدى

واصل سعر اليورو ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021 انخفاضه، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.25جنيه للشراء، و18.42 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.27جنيه للشراء، و18.45 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.32جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس بالبنوك.

فى سياق متصل شهدت أسعار العملات تباينا ملحوظا اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر أمس وكان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.25 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.29 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.32جنيه للشراء.

18.44جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.25جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.27 جنيه.

18.42جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.45 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.25جنيه للشراء.

18.42جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.26جنيه للشراء.

18.47جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.29 جنيه للشراء. 18.29 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.29 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.