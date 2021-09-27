أسعار العملات اليوم الاثنين 27-9-2021 فى البنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 27-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.29 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.30 للشراء، 18.48 جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه ، مسجلا 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.28 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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