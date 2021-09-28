جامعة بنها تنظم قافلة طبية فى مدينة العبور تضم تخصصات مختلفة

القليوبية - إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة طبية مجانية لخدمة سكان مدينة العبور، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وذلك بمقر نادى العبور الرياضى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

أقيمت القافلة بالتنسيق وحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمى لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على استمرارية إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلى، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع خطة الجامعة لتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والعظام والرمد، مؤكدة الإقبال الكبير من أهالي المدينة الذين أشادوا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة كما طالبوا باستمرار هذا النوع من القوافل الطبية المجانية المتميزة.