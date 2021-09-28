تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها ببنها.. ضربها بعصا على رأسها خلال مشاجرة بينهما

بات مشهد القتل بين الأزواج والزوجات أمرا عاديا، بعدما شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة حيث أقدم زوج على قتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما إثر مشادة بينهما لشكه فى سلوكها، حيث ضربها على رأسها باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابتها بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وما أن أيقن من وفاتها حتى وضعها داخل كيس بلاستيكى وقام بنقلها بواسطة تروسيكل ودفنها بمقابر الصدقة.





وكشفت تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها تاجر الخضار بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها، حيث أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة".

وأوضحت التحريات، أن المتهم "ر س ب"، 25 سنة، وشهرته توحة، تاجر خضار، مقيم عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها، تعدى بالضرب على زوجته "م ف ا"، 22 سنة، ربة منزل، بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية، مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وتابعت، أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من "م س ب"، شقيقه، عامل بورشة كاوتش، وصديقه "ح إ ح"، 30 سنة، تاجر فاكهة، ومقيمان ذات العنوان، وقاموا بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكى ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.

ومن ناحيته أعلن يحيى زكريا، مسئول مقابر بنها بمنطقة الشموت، غلق كل عيون مقابر الصدقة الخاصة بالأهالى حيث كانت متروكة دون أقفال أو تأمين بعد اكتشاف واقعة قتل زوج لزوجته ودفنها داخل أحد هذه العيون بالشارع الرئيسى للمقابر بمساعدة شقيقه وصديق له، مستغلا عدم وجود أحد فى المنطقة فى وقت متأخر من الليل، وأن مقابر الصدقة كانت بدون أقفال تسهيلا من المواطنين المتبرعين بها على الأهالى الذين فى حاجة لها.

وتابع، أنه تم التنبيه على المواطنين الذين تبرعوا بعيون ومقابر للصدقة بجوار مقابرهم، بتأمينها وإغلاقها بإحكام، وتسليم نسخة من المفاتيح لخفير المنطقة حتى لا تتكرر الواقعة، مؤكدا أن مقابر الصدقة التابعة للمحليات ومجلس المدينة وبعض الجهات الرسمية مغلقة ومؤمنة، وأن حادث دفن جثة زوجة بنها القتيلة يحدث لأول مرة فى مقابر بنها.





فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس بائع متجول وشقيقه وصديق له 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيام الأول بقتل زوجته العرفى والاستعانة بالآخرين فى التخلص من الجثة ودفنها بدون تصريح دفن بمقابر الصدقة بقرية الشموت دائرة مركز بنها.

كما قررت نيابة قسم أول بنها التصريح بدفن جثة "م ف ا" 22 سنة، المجنى عليها ضحية زوجها، وتسلمت أسرة القتيلة جثتها، وجرى دفنها بقرية العبادلة مركز طوخ، وأصدرت النيابة قرارا بإلزام مسؤولى المقابر بغلق كافة مقابر الصدقة والعيون الخاصة بها الخاصة بالأهالى بالأقفال، بعد أن كانت متروكة دون أقفال وتسليم مفاتيحها لحارس المقابر المعين من مديرية الصحة حتى لا تتكرر الواقعة.





كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء "م.ف.ا"، 25 عامًا، ربة منزل، وتورط زوجها فى قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" تاجر فاكهة، بضرب زوجته بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، فقام على أثر ذلك بالاستعانة بشقيقه، وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.

وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة تزوجا عرفيا ودائم التعدى عليها بالضرب، وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها، نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس، قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت، وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.