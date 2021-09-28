انطلاق قافلة "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف الإبصار بقرية ميت شهالة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتى قد أطلقها رئيس الجمهورية ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وانطلقت أعمال القافلة الـ (31) للمبادرة الرئاسية "نور حياة" تحت رعاية محافظ المنوفية يومى الخميس والجمعة 30 سبتمبر، 1 أكتوبر بقرية ميت شهالة بمركز ومدينة الشهداء، وتستهدف القافلة الكشف على 1300 حالة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل كورونا.

القافلة هدفها الأساسى الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتوفير العلاج لهم وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وكذلك تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور البارز الذى يقوم به صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية والعمل على استهداف جميع المواطنين بالإضافة لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.