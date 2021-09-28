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اليوم.. كنيسة أسوان تستقبل جثمان الأنبا هدرا للصلاة عليه ودفنه

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:22 ص
اليوم.. كنيسة أسوان تستقبل جثمان الأنبا هدرا للصلاة عليه ودفنه الأنبا هدرا مطران أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تستقبل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، اليوم، الثلاثاء، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسابيع، ومقرر دفنه بأسوان.

 

وتقيم الكنيسة الأرثوذكسية، صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، فى الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها، أنه سيصلى تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

 

وتوفى الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وكوم امبو وادفو ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع مع المرض، بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة.


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