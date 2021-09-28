البناء على الأرض الزراعية بسموحة سبب ظهور مستعمرات النمل الأبيض.. فيديو

الاسكندرية اسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، والتى تشهد ظهور بؤر من النمل الابيض، وخاصة فى منطقة تعاونيات سموحة.

ورصد اليوم السابع تواجد النمل الأبيض فى منازل التعاونيات بمنطقة سموحة، حيث قال أحد سكان المنطقة، إن سموحة تشهد كميات كبيرة من النمل الأبيض، ما دفع الأهالى للتخلص من الأخشاب التى تحمل كميات من النمل الأبيض، مشيرًا إلى أن النمل الأبيض ينتقل إلى الخرسانة أيضا.

وأضاف أحد الأهالى أن النمل الأبيض متواجد فى منطقة سموحة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أهالى المنطقة يجمعون أموالا للتخلص من النمل الأبيض.

والتقى اليوم السابع في بث مباشر سابق مع الدكتور سعد رشاد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة الآفات وحماية البيئة بجامعة الإسكندرية والمسؤول عن مكافحة النمل الأبيض.

وقال سعد رشاد، إن أسباب ظهور النمل ليس له سبب معين لأنها موجودة بالفعل بل أن أسباب انتشارها يرجع إلى الرطوبة وهذه الرطوبة متوفرة فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن أكثر المناطق التى بها إصابة هى منطقة سموحة بسبب وجود أراضي طينية وكذلك وجود الأشجار.

وأضاف أن وحدة مكافحة الآفات وحماية البيئة بجامعة الإسكندرية، تقوم بدور كبير فى مكافحة النمل الأبيض على مستوى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الوحدة تتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية والقطاع المدنى.