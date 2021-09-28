اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:01 م
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"إنشاء الصندوق العربى لرعاية التراث" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:42 م
"إنشاء الصندوق العربى لرعاية التراث" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «إنشاء الصندوق العربى لرعاية التراث»، يُلقيها الدكتور عكاشة الدالي، رئيس قسم المقتنيات بدار نشر جامعة قطر، وذلك الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتُبث المحاضرة عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum.

تُلقى المحاضرة الضوء على أهمية وخطورة قضية الحفاظ على كنوز التراث المادى والطبيعى وغير المادي، والحاجة الماسة إلى إنشاء صندوق عربى لحماية التراث للوصول إلى أفضل الطرق لرعاية هذا التراث لجيلنا وللأجيال القادمة، والإفادة من الخبرات العلمية والميدانية المتوفرة الآن بكثرة فى كافة أرجاء العالم العربى خاصة فى ظل وجود عناصر بشرية مدربة ومنهم أعضاء فى المؤسسات الدولية المعنية بصيانة التراث.

 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الصندوق العربى

الوطن العربى

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