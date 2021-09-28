أخبار مصر.. تحديد مقر تلقى لقاح كورونا لطلبة الجامعة بعد التسجيل بـ24 ساعة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى، وإعلان وزارة الصحة أنه سيتم تحديد مقر تلقى لقاح كورونا لطلبة الجامعة بعد التسجيل بـ 24 ساعة، ونفى الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة إيرادات الدولة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى يوجه بتطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات

أكدت وزارة الصحة والسكان، إرسال رسائل بأماكن تلقى اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكترونى فى خانة طلبة التعليم العالى.

الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة إيرادات الدولة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

نيفين جامع: اتفاق حكومى على ضريبة قطعية 1000 جنيه لتحفيز أصحاب المشروعات

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أنه فيما بتعلق بمحور التنمية الاقتصادية الخاص بمبادرة حياة كريمة، فإن جهاز تنمية المشروعات، يقدم تدريبا وتأهيلا متميزا للشباب لتعظيم قدرته على إدارة المشروعات، كذلك يقدم ندوات وحلقات نقاشية لدعم أصحاب المشروعات.

رئيس الوزراء يتابع إقامة المجمعات الصناعية والحرفية بمناطق "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل المناطق التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة "أيادى".

في ذكرى وفاته الـ51.. الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل عبد الناصر.. ومواطنون يلتفون حول ضريح نصير الغلابة.. وشبيه الزعيم من أمام قبره: شرف لى أكون شبهه.. فيديو وصور

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين اعتبارًا من 30 نوفمبر المقبل، لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فلكيا.. الخميس 7 أكتوبر غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا

كشفت الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021م (يوم الرؤية).

دار الإفتاء: يجوز سماع الأغانى طالما لم تضيع هيبة الإنسان أو توقعه فى الفواحش

هل الأغانى حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصد فى التقرير التالى طرق سد العجز.

استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الخميس

يستقبل مطار القاهرة الدولى، بعد غد الخميس، 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر تمهيدا لتوزيعه على مراكز اللقاحات بالجمهورية، التى تخطت 1100 مركز، حيث ستكون الأولوية للحصول علي لقاح فايزر للمسافرين للخارج .

مغارة على بابا.. شاهد ضبط 104 سبائك ذهبية وتماثيل وعملات بفيلا بالقاهرة..فيديو

فيلا أشبه بـ"مغارة علي بابا" في القاهرة الجديدة يملكها أحد الخارجين عن القانون، داهمتها الشرطة، وضبطت داخلها"104 سبيكة ذهبية وتماثيل ومخدرات وعملات"، حيث يرصد فيديو، مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

مركز معلومات مجلس الوزراء: 59% من المصريين يفضلون المنتج المحلى.. 11% يشغلهم شراء المستورد.. الجلود والملابس القطنية والأثاث المصرى الأبرز عند المواطنين.. و 86% يؤيدون تقليل استيراد المنتجات الأجنبية

يعد الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتوجيه المنتجات التصديرية لتلك الأسواق أهم الركائز في نجاح اقتصاديات الدول، لذا تُوْلي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالمنتجات المصرية المحلية، حيث تعمل على زيادة جودتها، وتنافسيتها مع المنتجات المثيلة المستوردة؛ أملاً في تقليل الاعتماد المتزايد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات.



المحافظون ينفذون تعليمات الرئيس.. شن حملات لإزالة التعديات على أراضى الرى والزراعة.. إزالة 427 حالة على أملاك الدولة وأراض زراعية.. وتنفيذ 16 قرار إزالة بزمام حماية النيل ببنى سويف.. وإزالة 503 حالات بكفر الشيخ

تواصل معدات المحليات بالمحافظات عملها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والرى وأملاك الدولة، بغرض الحفاظ على مستحقات الدولة بكافة محافظات الجمهورية.

طقس خريفى بدون أمطار.. اعتدال فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.. انخفاض بدرجات الحرارة العظمى والصغرى وأجواء لطيفة ليلا.. والأرصاد: لا ظواهر جوية سوى الشبورة والطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 30 حتى الأحد

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها البلاد هذه الأيام، حيث يسود طقس خريفى، تشهد على إثره البلاد اعتدالا فى درجات الحرارة نهارا، وأجواء لطيفة ليلا بكافة الأنحاء، وعدم تأثر البلاد بأية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية.

توفيق عبدالحميد: لا أفضل الكلاب على البشر ومفيش نص قرآنى يصفهم بالنجاسة

أثار عددا من الصور نشرها الفنان الكبير توفيق عبد الحميد برفقة كلبيه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وكثرت الأقاويل حول صحة هذه الصور، وتعددت التساؤلات والشائعات، خاصة أن الفنان توفيق عبد الحميد ليس من الفنانين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

حمدى المرغنى يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا وتأجيل فيلمه "زومبى"

أصيب الفنان حمدى المرغنى بفيروس كورونا الأيام الماضية، جاء على إثره توقف تصوير فيلمه الجديد "زومبى" الذى يشارك في بطولته الفنان على ربيع، ويخضع المرغنى للعزل المنزلى وتلقى البروتوكول لحين التعافى من الفيروس، ولم يحدد صناع الفيلم موعد استئناف التصوير.

مدرب جانديرميه لليوم السابع: لا نخشى الأهلى وأعرف عيوبه.. وسنفوز فى القاهرة

أكد زوكورا إبراهيم مدرب فريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر أنه ينتظر بفارغ صبر مواجهة الأهلى فى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مضيفا أن لا يخشى مواجهته رغم أن المباراة فى غاية الصعوبة لكونها أمام بطل القارة وحامل لقب آخر نسختين فى البطولة.

رغم أزمة القيد.. الزمالك يفرض الاستقرار قبل الموسم الجديد.. استثناء الجزيرى يدعم الهجوم.. مفاوضات مع محامي بن شرقي والتجديد لكارتيرون يطمئن الجماهير.. والإبقاء على عواد وأبو جبل ينهي أزمات حراسة المرمى

اتخذت لجنة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدة خطوات نحو فرض حالة من الاستقرار داخل القلعة البيضاء استعداداً للموسم الجديد، بهدف مواصلة الانجازات بعد حسم دورى الموسم الماضى، وذلك على الرغم من الأزمات العديدة التى واجهها النادى الأبيض وفى مقدمتهم أزمة إيقاف القيد بعد العقوبة التى وقعها الفيفا على الزمالك.

كيروش يرحب بدورى "الدور الواحد" ويحذر من إصابات اللاعبين

رفض البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى ما يؤدى لضغط المباريات بشكل كبير وبالتالى إجهاد اللاعبين الدوليين ووقوع إصابات بينهم تؤثر على مسيرة المنتخب.